В криволученском дворе в луже поселились утки: видео

Что для людей «фу, дождик», для уток то что нужно!

Туляк Дмитрий Кутилкин снял на видео пару пернатых во дворе дома № 49-а по ул. Металлургов. Утки преспокойно плавали себе в огромной луже. Кстати, ямы в этом дворе действительно внушительные. Если такие не залатать, там и не такое заведется.

Видео Дмитрия выложили в группе ВК.

Шутить про «из-за пандемии природа очистилась и в тульские дворы вернулись лужи и утки» — уже можно. Но в каждой шутке есть доля правды. Утки всё чаще попадаются в жилых дворах и на улицах.

Утиные истории в Туле: уточка и селезень перебрались в Мясново.

Пара уток облюбовали фонтан у здания тульского правительства – фото и видео.

В Туле посреди улицы в большой луже плавали утки.

По Туле разгуливают утки.