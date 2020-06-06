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В криволученском дворе в луже поселились утки: видео

В криволученском дворе в луже поселились утки: видео

Что для людей «фу, дождик», для уток то что нужно!

Туляк Дмитрий Кутилкин снял на видео пару пернатых во дворе дома № 49-а по ул. Металлургов. Утки преспокойно плавали себе в огромной луже. Кстати, ямы в этом дворе действительно внушительные. Если такие не залатать, там и не такое заведется.

Видео Дмитрия выложили в группе ВК.

Шутить про «из-за пандемии природа очистилась и в тульские дворы вернулись лужи и утки» — уже можно. Но в каждой шутке есть доля правды. Утки всё чаще попадаются в жилых дворах и на улицах.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:06 +10
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