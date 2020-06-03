Погода в Туле 4 июня: тепло, дожди и грозы

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность с прояснениями, временами дождь (до 14 мм за сутки), местами гроза.

Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.