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Потоп в Узловой: Магазины и дворы под водой, по улицам плывут караси

Потоп в Узловой: Магазины и дворы под водой, по улицам плывут караси

Из-за проливного дождя Узловая и расположенные рядом населенные пункты оказались затоплены. Жители в соцсетях обсуждают строительство ковчега.

Проливной дождь, начавшийся сегодня днем в Тульской области, обернулся настоящим потопом в Узловой, Дубовке и ряде других населенных пунктах района.

Подтоплены магазины на цокольных этажах, дворы, дороги и тротуары. На ул. Первомайской районного центра вода размыла пешеходную зону. Уровень воды в некоторых местах поднялся почти до метра! Кадры с места ЧП жители выкладывают в соцсети.

Съемка с разницей в несколько часов. Супермаркет с товаром и банкоматами в торговом зале погрузился под воду:

  

Аналогичные кадры, снятые во дворах домов, жители присылают и в редакцию Myslo.

Дубовка, ул. Панфилова, дом № 4 сам по себе представляет угрозу для проживающих в нем людей в виду его высокой степени износа, а при таком дожде есть реальная угроза размытию ветхого фундамента:

Узловая, ул. Горького, 36. Подтоплены не только двор, но и подвал дома:

Из-за дождя падают столбы и деревья – переполненная влагой почва не может их удержать.

Пройти по тротуарам стало настоящим препятствием. Жителям лишь остается благодарить водителей, которые снижают скорость, видя пешехода.

На улицу Котовского в Узловой поток воды принес на тротуар карасей:

 

Жители, у которых еще остались силы на шутки, обсуждают в соцсетях строительство ковчега:

«Люди, ковчег никто не строит? Возьмите меня, я иногда бываю тварь, но добрый. Если принципиально парой, то спарюсь на ваше усмотрение прямо на ковчеге. Не бросайте меня, напишите координаты», – запись анонимная, но юмор жители оценили.

Глава администрации Узловского района заявил, что контролирует ситуацию с подтоплением города:

 - В Узловой разработан план ликвидации последствий непогоды. Управляющие компании, главы администраций сельских поселений и ресурсоснабжающие предприятия следят за ситуацией и экстренно ликвидируют аварийные ситуации и отключения. На плотине Трестовского пруда поставлены дополнительные сливные трубы, в связи с чем угрозы размытия плотины нет. Возле дома по улице Горького вырыта дренажная канава, откачивается вода из подвалов, в которых находятся щитовые. Есть вероятность временных перебоев электричества, но после откачки воды подача электроэнергии возобновится. Ситуация находится под контролем, все службы работают на местах.

Помогает устранять последствия проливного дождя и ГУ МЧС России по Тульской области. Они работают во дворе дома №36 на ул. Горького.

Галерея
Потоп в Узловой: Магазины и дворы под водой, по улицам плывут караси, Фото: 1
Потоп в Узловой: Магазины и дворы под водой, по улицам плывут караси, Фото: 2
Потоп в Узловой: Магазины и дворы под водой, по улицам плывут караси, Фото: 3
Потоп в Узловой: Магазины и дворы под водой, по улицам плывут караси, Фото: 4
Потоп в Узловой: Магазины и дворы под водой, по улицам плывут караси, Фото: 5
Потоп в Узловой: Магазины и дворы под водой, по улицам плывут караси, Фото: 6
Потоп в Узловой: Магазины и дворы под водой, по улицам плывут караси, Фото: 7
Потоп в Узловой: Магазины и дворы под водой, по улицам плывут караси, Фото: 8
Потоп в Узловой: Магазины и дворы под водой, по улицам плывут караси, Фото: 9
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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 22:49 +1
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