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В Тульской области в двух учреждениях соцобслуживания у проживающих обнаружили коронавирус
Фото: yandex.ru.

В Тульской области в двух учреждениях соцобслуживания у проживающих обнаружили коронавирус

Речь идет о Товарковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также Комплексном центре социального обслуживания №3.

В Тульской области в двух стационарных учреждениях у ряда проживающих подтвердились тесты на коронавирус. Речь идет о Товарковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также Комплексном центре социального обслуживания № 3. Об этом сообщает министерство труда и соцзащиты региона. Точное число заболевших не указывается.

– Все обслуживаемые находятся под постоянным медицинским наблюдением. Организованы все необходимые мероприятия по дополнительной дезинфекции помещений. В большинстве случаев у проживающих заболевание протекает бессимптомно, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ситуацию контролируют министерство труда и соцзащиты, а также министерство здравоохранения региона.

Напомним, в Тульской области закрыты на карантин 12 домов-интернатов и 4 стационарных отделения центров социального обслуживания граждан пожилого возраста.

В каждом учреждении комплектуются смены сотрудников, которые работают вахтовым методом по 14 дней. В учреждениях проживают 2847 человек, 610 сотрудников обеспечивают деятельность учреждений в условиях изоляции.

Медработники ежедневно осматривают сотрудников и проживающих.

Сюжет: Коронавирус
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