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Метеопредупреждение: на Тулу обрушатся град, гроза и сильный ветер
Фото: pixabay.com.

Метеопредупреждение: на Тулу обрушатся град, гроза и сильный ветер

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в регионе местами ожидаются град, гроза, ветер усилится до 13-18 м/с.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности:

Кстати, по прогнозам синоптиков, непогода задержится в регионе до 31 мая.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

  • держаться в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;
  • если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону;
  • если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;
  • во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

При граде:

  • По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами;
  • Если вы находитесь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин. Прикройте голову руками, сумкой, одеждой;
  • Не пытайтесь найти укрытие под деревьями;
  • Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. И не покидайте автомобиль во время града.

При порывистом ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.
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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:16 +7
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