Метеопредупреждение: на Тулу обрушатся град, гроза и сильный ветер

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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в регионе местами ожидаются град, гроза, ветер усилится до 13-18 м/с.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности:

Кстати, по прогнозам синоптиков, непогода задержится в регионе до 31 мая.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

держаться в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;

если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону;

если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;

во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

При граде:

По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами;

Если вы находитесь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин. Прикройте голову руками, сумкой, одеждой;

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями;

Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. И не покидайте автомобиль во время града.

При порывистом ветре: