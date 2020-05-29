Полчища мошек атаковали несколько поселков Тульской области

Если на улицу лишний раз сейчас выходить не стоит, то нормальное желание каждого, кто соблюдает рекомендации Роспотребнадзора, – чтобы дома было приятно находиться. Но когда окна в доме облепляет мошкара, пытающаяся проникнуть внутрь, об этом говорить не приходится.

Жители Богородицкого района бьют тревогу: их дома, магазины и улицы атаковали несметные полчища мошек, а спреи от насекомых, липкая лента и самодельные ловушки не способны решить проблему и оказываются лишь временной мерой – на месте потравленных уже через день появляются новые.

Местные соцсети пестрят фотографиями с мошкарой на окнах и бытовой технике:

Чтобы привлечь внимание властей к проблеме жители пос. Товарковский обратились в редакцию Myslo. На встречу с корреспондентами пришли более двух десятков человек. Все они устали от непрошеных соседей в своих домах.

– Москитные сетки от этой мошки не защищают – насекомые очень маленькие. Помимо того, что такое соседство просто неприятно, эта мошкара еще и кусается. Вы не представляете, сколько денег уходит на дихлофос! А еще это огромная финансовая нагрузка на пенсионеров, которые и так вынуждены тратиться на маски с перчатками, – говорит Марина Ширина.

Кирилл Белогуров – Травить какими-то аэрозолями мошек в продуктовом магазине мы не можем – у нас же много товаров, которые впитают этот запах и химию. Поэтому мы можем только ленту липкую использовать. Но она мало что меняет – лента быстро заполняется, а с улицы налетает новая партия, – рассказывает продавец Кирилл Белогуров.

Многие жители опасаются, что расплодившаяся мошкара может существенно усугубить и без того неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию. Мошки не только роятся в квартирах, домах и магазинах, но и кусают людей, а это может потенциально способствовать распространению коронавируса и прочих инфекционных заболеваний. И тогда ни маски, ни перчатки, ни самоизоляция не уберегут жителей от инфицирования.

Жители пос. Товарковский связывают проблему с десятками кагатов (кагат – куча корнеплодов, сложенная на земле и укрытая для длительного хранения. – Прим. авт.) свеклы, гниющей на полях местного сахарного завода. Заготовлено сырья было столько, что хватило бы заводу работать всю зиму, но в феврале овощи внезапно оказались не нужны – на предприятии началось конкурсное производство. Рекордный за последние пять лет урожай свеклы, собранный в 2019 году, и падение на 22% цен на сахар стали губительным сочетанием факторов для Товарковского сахарного завода. Финансовая модель предприятия оказалась не конкурентоспособной и стремительно потащила его на экономическое дно. А вот лишний балласт в виде свеклы остался разлагаться на полях.

Марина Ширина – Свекла кагатами хранилась всегда, и никогда это не доставляло никаких проблем, – рассказывает Марина Ширина. – За зиму ее всю завод постепенно пускал в производство, и к весне поля были пусты. А в этом году предприятие не успело ее переработать, и, как только стало тепло, свекл начала гнить и привлекать мошкару. Мошкара уже заполонила всё вокруг, от нее буквально нет спасения.

Марина Ширина рассказывает, что кагаты свеклы хранятся не только в Товарковском – поля с тоннами гниющих корнеплодов, вокруг которых роятся мошки, растянулись до Кузовки, Павловки, Левинки, Бегичево и других населенных пунктов.

К мошкаре, оккупировавшей не только окрестности Товарковского, но и Богородицк, добавляется еще одно неприятное «наследство» сахарного завода – жомовая яма, куда сваливали отходы переработки свеклы.

Огромный котлован на данный момент практически полностью очищен от жома, но даже того, что осталось на его стенках, хватает, чтобы отравлять воздух в поселке.

– Как подует ветер оттуда, так мы задыхаемся, а окна, чтобы проветрить, не откроешь, – говорит Марина Ширина.

По просьбе Myslo на встречу с жителями приехала и прокурор Богородицкого района Светлана Иванова. После встречи прокурор вместе с жителями осмотрела, в каком состоянии сейчас находятся кагаты свеклы на полях и жомовая яма. По итогам встречи Светлана Иванова по данному факту инициировала проверку.

Светлана Иванова – Поле под Товарковским и свекла на нем принадлежат ООО «Агроторг Урожайное», – рассказала прокурор района. – Как предварительно пояснил владелец поля, сахарный завод отказался выкупать свеклу, выращенную для него, а пока предприятие искало новых покупателей, корнеплоды начали портиться. Поэтому реализовать свеклу так и не удалось. Прокуратура внесла ООО «Агроторг Урожайное» представление с требованием убрать свеклу с полей, срок исполнения предписания – месяц. Владелец сказал, что работы будут выполнены в середине июня. В понедельник он должен приехать в прокуратуру, будем добиваться, чтобы он не откладывал на такой длительный срок вывоз испорченных корнеплодов.

Пока же проблема не устранена, жители Богородицкого района в соцсетях обсуждают проблему и делятся собственными рецептами борьбы с мелкокрылой напастью.

Юляшка Н: « Я дома спасаюсь домашним средством. 1/4 поллитровой банки воды, две столовые ложки яблочного уксуса и несколько капель ферри. И так и стоит банка на столе несколько суток, потом смываю в унитаз».

Татьяна К.: «Их даже дихлофос не берет, какой-то кошмар».

Наталья Х.: «Татьяна, а мне помог, после открываем окна (только с сеткой), а мусор выносим утром и вечером. Вроде если и летают, то не в таких огромных количествах, а так чуток».

Наталья И.: «Они действительно задолбали... Невозможно! Нечем их травить... От дихлофоса сама быстрей отравишься, но они как летали, так и летают».

Карина П.: «Агита» помогает 100% в зоомагазине «Питомец».

Надежда Р.: «Они запах гвоздики боятся, дома можно насыпать кучками везде».

Елена Щ.: «Надежда, немного не так, нужно в половинку лимона натыкать гвоздичек и ждать результата».

Карина П.: «Надо убрать источник!»

Ситора М.: «Кошмар какой-то, такое ощущение, что у меня дома коровник, я уже не знаю, что делать, всё больше и больше они появляются».

Людмила Р.: «Посмотрела ролик про мошек в интернете. Оказывается, фруктовая мошка является переносчиком инфекции, вирусов в том числе. Позвонила на горячую линию правительства ТО, оператор посоветовал обратиться в Роспотребнадзор; там девушка-оператор внимательно выслушала и велела обращаться в Россельхознадзор. Говорят, во многих районах Тульской области аналогичная ситуация. Выходит, мы живем на большой помойке. Теплая зима – не причина появления мошкары, в южных регионах климат мягче, но мошек там отродясь не было. Мошки + посёлок почти два месяца без воды + большое количество заболевших коронавирусом... Помоги нам, Господи! Одна надежда на Тебя».