В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая
За всё время в регионе количество зараженных COVID-19 составило 3644 человека.
Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за минувшие сутки в регионе зафиксировано рекордное количество подтвержденных случаев COVID-19 — 112.
Жители каких населенных пунктов заразились коронавирусной инфекцией, смотрите на карте:
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