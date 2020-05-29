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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая

За всё время в регионе количество зараженных COVID-19 составило 3644 человека.

Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за минувшие сутки в регионе зафиксировано рекордное количество подтвержденных случаев COVID-19 — 112.

Жители каких населенных пунктов заразились коронавирусной инфекцией, смотрите на карте:

Сюжет: Коронавирус
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