Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле в ДТП с трактором пострадала девушка
Авария случилась на улице Степанова.
28 мая в 23.10 в Туле на улице Степанова 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo врезался в трактор JCB ABM под управлением 28-летнего мужчины.
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала 17-летняя пассажирка Volkswagen. Девушке оказали медпомощь на месте происшествия.
Другие статьи по темам
Место
Прочее
На фитнес – в перчатках, в салоны – со своими инструментами: как не подхватить COVID-19 в общественных местах