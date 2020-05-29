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В Туле в ДТП с трактором пострадала девушка
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в ДТП с трактором пострадала девушка

Авария случилась на улице Степанова.

28 мая в 23.10 в Туле на улице Степанова 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo врезался в трактор JCB ABM под управлением 28-летнего мужчины.


Фото из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала 17-летняя пассажирка Volkswagen. Девушке оказали медпомощь на месте происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:50 +2
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