В Туле в ДТП с трактором пострадала девушка

Фото УГИБДД по Тульской области.

28 мая в 23.10 в Туле на улице Степанова 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo врезался в трактор JCB ABM под управлением 28-летнего мужчины.



Фото из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала 17-летняя пассажирка Volkswagen. Девушке оказали медпомощь на месте происшествия.