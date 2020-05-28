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В Тульской области на три дня объявлено штормовое предупреждение

В Тульской области на три дня объявлено штормовое предупреждение

С 28 по 31 мая в регионе ожидаются обильные осадки, грозы и ветер.

Согласно прогнозам «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 28 по 31 мая на территории Тульской области ожидаются обильные осадки, местами грозы и усиление ветра. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила личной безопасности:

При порывистом ветре

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу,
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

При грозе

Если вы находитесь в доме:

  • по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы топить печь,
  • следует держаться подальше от электропроводки, антенн,
  • отключите радио и телевизор, не пользуйтесь телефоном и электроприборами.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья,
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или в сухую яму, траншею,
  • находясь в лесу, укрывайтесь среди низкорослой растительности,
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде,
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, не выходите наружу.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01, 101 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:40 +4
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