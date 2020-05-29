Полицейский рейд в Тульской области: полиция уничтожает посевы конопли и мака

В Тульской области по инициативе МВД России с мая по октябрь 2020 года проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак — 2020».

Полицейские выявляют и ликвидируют незаконные посевы дикорастущих наркосодержащих растений, а также информируют землевладельцев об административной и уголовной ответственности за такое нарушение.

УМВД России по Тульской области предупреждает, что незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также отказ от удаления подобных растений влечет за собой меры административной или уголовной ответственности: