Полицейский рейд в Тульской области: полиция уничтожает посевы конопли и мака
В регионе правоохранители проводят операцию «Мак».
В Тульской области по инициативе МВД России с мая по октябрь 2020 года проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак — 2020».
Полицейские выявляют и ликвидируют незаконные посевы дикорастущих наркосодержащих растений, а также информируют землевладельцев об административной и уголовной ответственности за такое нарушение.
УМВД России по Тульской области предупреждает, что незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также отказ от удаления подобных растений влечет за собой меры административной или уголовной ответственности:
- статья 10.5 КоАП РФ «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» в виде административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц — от 3000 до 4000 рублей, на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей;
- статья 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» в виде административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 4000 рублей или административный арест на срок до 15 суток; на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей;
- статья 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Наказывается штрафом или лишением свободы до 8 лет.
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