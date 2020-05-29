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Полицейский рейд в Тульской области: полиция уничтожает посевы конопли и мака

Полицейский рейд в Тульской области: полиция уничтожает посевы конопли и мака

В регионе правоохранители проводят операцию «Мак».

В Тульской области по инициативе МВД России с мая по октябрь 2020 года проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак — 2020».

Полицейские выявляют и ликвидируют незаконные посевы дикорастущих наркосодержащих растений, а также информируют землевладельцев об административной и уголовной ответственности за такое нарушение.

УМВД России по Тульской области предупреждает, что незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также отказ от удаления подобных растений влечет за собой меры административной или уголовной ответственности:

  • статья 10.5 КоАП РФ «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» в виде административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц — от 3000 до 4000 рублей, на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей;
  • статья 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» в виде административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 4000 рублей или административный арест на срок до 15 суток; на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей;
  • статья 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Наказывается штрафом или лишением свободы до 8 лет. 
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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:08 +4
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