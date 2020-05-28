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В Тульской области ищут двух пенсионеров

В Тульской области ищут двух пенсионеров

Волонтёры организовали поиски в Туле и Ефремове.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать помощь в поисках двух мужчин. Оба пропали накануне, 27 мая.

61-летний Александр Владимирович Семенов ушёл из дома в Туле и не вернулся. Приметы: рост 175 см, полного телосложения, глаза карие, лысый. Одежда: коричневая куртка, зеленая рубашка в белую полоску с коротким рукавом, темные брюки, светло-серая кепка.

В Ефремове ушёл из дома и пропал 79-летний Вячеслав Федорович Широков. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза серые. Одежда: коричневая куртка, тёмная кофта, коричневые штаны, чёрные туфли.

Оба мужчины нуждаются в медицинской помощи. Если вы видели кого-то из них, позвоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:07 +3
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