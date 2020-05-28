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Учения: в Туле пожарные эвакуировали госпиталь для больных коронавирусом

Учения: в Туле пожарные эвакуировали госпиталь для больных коронавирусом

По легенде учений, в манеже стадиона «Арсенал» произошел пожар.

28 мая в манеже стадиона «Арсенал», где сейчас готовится к открытию госпиталь для больных коронавирусом, прошли учения МЧС. Огнеборцы учились правильно работать в медицинских учреждениях подобного типа и рассказали медикам, а также студентам-статистам, как им действовать в случае пожара.
 
Как рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Сидоров, по легенде учений несколько пациентов не смогли самостоятельно покинуть госпиталь, поэтому их пришлось эвакуировать с помощью спасательных устройств.
 

 
Галерея
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 1
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 2
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 3
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 4
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 5
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 6
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 7
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 8
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 9
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 10
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 11
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 12
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 13
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 14
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 15
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 16
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 17
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 18
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 19
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 20
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 21
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 22
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 23
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 24
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 25
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 26
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 27
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 28
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 29
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 30
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 31
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 32
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 33
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 34
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 35
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 36
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 37
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 38
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 39
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 40
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 41
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 42
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 43
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 44
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 45
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 46
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 47
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 48
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 49
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 50
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 51
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 52
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 53
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 54
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 55
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 56
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 57
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 58
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 59
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 60
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 61
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 62
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 63
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 64
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 65
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 66
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 67
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 68
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 69
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 70
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 71
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 72
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 73
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 74
В Туле сотрудники МЧС эвакуировали госпитали госпиталь для больных коронавирусом, Фото: 75
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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