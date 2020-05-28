Учения: в Туле пожарные эвакуировали госпиталь для больных коронавирусом

28 мая в манеже стадиона «Арсенал», где сейчас готовится к открытию госпиталь для больных коронавирусом, прошли учения МЧС. Огнеборцы учились правильно работать в медицинских учреждениях подобного типа и рассказали медикам, а также студентам-статистам, как им действовать в случае пожара.

Как рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Сидоров, по легенде учений несколько пациентов не смогли самостоятельно покинуть госпиталь, поэтому их пришлось эвакуировать с помощью спасательных устройств.