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Коронавирус в общежитии ТГПУ им. Л. Н. Толстого: сколько студентов контактировали с заболевшей?
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Коронавирус в общежитии ТГПУ им. Л. Н. Толстого: сколько студентов контактировали с заболевшей?

На территории университета сотрудники МЧС провели дезинфекционные мероприятия.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области провели дезинфекционные мероприятия на территории кампуса ТГПУ им. Л. Н. Толстого. У одной из иностранных студенток был диагностирован коронавирус, она госпитализирована. Спасатели обработали места общего пользования хлорным раствором.

В СМИ появилась информация о том, что на карантин были помещены 40 студентов, контактировавших с заболевшей девушкой. Однако пресс-служба вуза сообщила, что на строгом карантине находятся лишь 5 соседей студентки.

Весь этаж общежития находится на самоизоляции, помещения ежедневно проходят санитарную обработку. Для студентов организовано трехразовое бесплатное питание, доставка питьевой воды, покупка необходимых бытовых принадлежностей. Членами ректората создан волонтерский корпус. Администрация вуза контролирует соблюдение профилактических норм в общежитии и следят за состоянием здоровья студентов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:33 +1
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