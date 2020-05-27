новости
новости
Регистрация
Тульские школы вошли в число лучших в России
Фото: yandex.ru.

Тульские школы вошли в число лучших в России

Публикуем рейтинг.

Согласно исследованию, проведенному в 2020 году рейтинговым агентством RAEX, школы Тулы вошли число лучших по России и ЦФО. Учебные заведения сравнивали по таким направлениям подготовки: «Экономика и управление», «Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина».

Лицей № 2 им. Б.А. Слободскова расположился в середине рейтинга 300 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, занял 8 строчку в топ-20 школ ЦФО по числу поступивших в ведущие вузы России (без учета Москвы), одновременно состоит в рейтинге 10 лучших школ ЦФО (без учета Москвы) по направлениям «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и «Социальные и гуманитарные направления».

На третьем месте в рейтинге лучших гуманитарных школ ЦФО (без учета Москвы) оказался Центр образования — гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских.

В направлении «Медицина» в топ-10 школ ЦФО (без учета Москвы) вошёл Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.

Кроме того, RAEX составил топ-10 школ Тульской области, которые преуспевают в подготовке выпускников к поступлению в лучшие вузы страны:

  1. Лицей № 2 имени Б.А. Слободскова.
  2. ЦО № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.
  3. ЦО — гимназия № 11 (Тула).
  4. Лицей № 1 (Тула).
  5. Лицей (Новомосковск).
  6. Ефремовский физико-математический лицей.
  7. ЦО— гимназия № 1 (Тула).
  8. ЦО № 27 (Тула).
  9. Лицей «Школа менеджеров» (Новомосковск).
  10. ЦО № 20 (Тула).
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:04 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
лучшие школырейтинг лучших школ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коронавирус в общежитии ТГПУ им. Л. Н. Толстого: сколько студентов контактировали с заболевшей?
Коронавирус в общежитии ТГПУ им. Л. Н. Толстого: сколько студентов контактировали с заболевшей?
В Тульском экзотариуме у семьи беличьих обезьян саймири появился малыш
В Тульском экзотариуме у семьи беличьих обезьян саймири появился малыш
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.