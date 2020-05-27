Тульские школы вошли в число лучших в России

Фото: yandex.ru.

Согласно исследованию, проведенному в 2020 году рейтинговым агентством RAEX, школы Тулы вошли число лучших по России и ЦФО. Учебные заведения сравнивали по таким направлениям подготовки: «Экономика и управление», «Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина».

Лицей № 2 им. Б.А. Слободскова расположился в середине рейтинга 300 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, занял 8 строчку в топ-20 школ ЦФО по числу поступивших в ведущие вузы России (без учета Москвы), одновременно состоит в рейтинге 10 лучших школ ЦФО (без учета Москвы) по направлениям «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и «Социальные и гуманитарные направления».

На третьем месте в рейтинге лучших гуманитарных школ ЦФО (без учета Москвы) оказался Центр образования — гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских.

В направлении «Медицина» в топ-10 школ ЦФО (без учета Москвы) вошёл Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.

Кроме того, RAEX составил топ-10 школ Тульской области, которые преуспевают в подготовке выпускников к поступлению в лучшие вузы страны: