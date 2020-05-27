Тульские школы вошли в число лучших в России
Публикуем рейтинг.
Согласно исследованию, проведенному в 2020 году рейтинговым агентством RAEX, школы Тулы вошли число лучших по России и ЦФО. Учебные заведения сравнивали по таким направлениям подготовки: «Экономика и управление», «Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина».
Лицей № 2 им. Б.А. Слободскова расположился в середине рейтинга 300 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, занял 8 строчку в топ-20 школ ЦФО по числу поступивших в ведущие вузы России (без учета Москвы), одновременно состоит в рейтинге 10 лучших школ ЦФО (без учета Москвы) по направлениям «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и «Социальные и гуманитарные направления».
На третьем месте в рейтинге лучших гуманитарных школ ЦФО (без учета Москвы) оказался Центр образования — гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских.
В направлении «Медицина» в топ-10 школ ЦФО (без учета Москвы) вошёл Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России
Кроме того, RAEX составил топ-10 школ Тульской области, которые преуспевают в подготовке выпускников к поступлению в лучшие вузы страны:
- Лицей № 2 имени Б.А. Слободскова.
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ЦО № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России
Горшкова Д. Е.
- ЦО — гимназия № 11 (Тула).
- Лицей № 1 (Тула).
- Лицей (Новомосковск).
- Ефремовский физико-математический лицей.
- ЦО— гимназия № 1 (Тула).
- ЦО № 27 (Тула).
- Лицей «Школа менеджеров» (Новомосковск).
- ЦО № 20 (Тула).