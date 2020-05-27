Кражу мобильника на вокзале в Туле сняла камера видеонаблюдения

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Подозреваемого задержали меньше чем через час.

К сотрудникам транспортной полиции, которые сопровождали электричку из Тулы в Москву, обратилась пассажирка. Женщина попросила найти ее смартфон и предположила, что оставила его в зале пригородных касс.

Стражи порядка сразу же передали эту информацию в дежурную часть МВД России на станции Тула. Там оперативно подняли видеоархив записей с камер видеонаблюдения вокзала и выяснили, что мобильник взял мужчина, который покупал билет после женщины.

«Ориентировку на подозреваемого незамедлительно передали наряду сопровождения, и полицейские в том же электропоезде по приметам выявили злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель г. Ельца Липецкой области 1984 года рождения», - сообщили Myslo в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тула.

В присутствии понятых у подозреваемого нашли телефон заявительницы. В отношении него возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и материалы направлены в суд.