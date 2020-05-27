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На Центральную Россию обрушатся ливни: синоптики обещают рекордное количество осадков

На Центральную Россию обрушатся ливни: синоптики обещают рекордное количество осадков

Такая погода ожидается в пятницу, 29 мая.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ряде регионов ожидаются сильные ливни.

– Обширная циклоническая депрессия, раскинувшаяся над Балканами и Западным Причерноморьем, в ближайшие двое суток будет набирать мощь за счет влажного и теплого морского воздуха. Сформировавшись в компактный и очень активный атмосферный вихрь, «Балканец» в пятницу атакует Центральную Россию. В результате на Московскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области обрушится колоссальное количество небесной влаги — за сутки в осадкомеры попадет почти месячная норма осадков, — сообщил синоптик в интервью РИА «Новости».
 
По его словам, на Москву «по самым пессимистичным модельным расчетам» может пролиться до 42-47 миллиметров дождя. Это примерно четыре ведра воды на квадратный метр!
 
Синоптики ожидают новых суточных рекордов по осадкам и предупреждают — ливни возможны и в воскресенье.
 
– До конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за предыдущие 25 суток, а это более 60 миллиметров, поэтому май, по всей видимости, будет переувлажнён в 2,5 раза больше, чем положено по климатической норме, — заявил Тишковец.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:56 +7
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