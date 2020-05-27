В Туле прошла онлайн-конференция «Бизнес-вакцина»

Мероприятие провел центр «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». К конференции подключились более 300 предпринимателей региона.

Конференция открылась видеообращением губернатора Алексея Дюмина. Глава региона поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд:

— Вы вносите важный вклад в развитие экономики региона. Создаёте рабочие места для наших жителей. Из-за пандемии пострадали многие компании и индивидуальные предприниматели. Существенно упали и продолжают падать доходы предприятий. Некоторые отрасли приостановились полностью. Мы понимаем всю сложность ситуации, в которой оказался бизнес.

Правительство региона использует все возможности, чтобы помочь бизнесу в этот непростой период. Для этого расширяются действующие и вводятся новые меры поддержки. В регионе уже принято три пакета мер, включающих 61 мероприятие по 5 блокам. В частности, расширен перечень сфер экономической деятельности, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

- Это не только прямая помощь из федерального и регионального бюджетов, но и налоговые льготы, преференции. Общий объем уже предусмотренной поддержки составляет порядка 3 млрд рублей. Это большие средства. Мы осознанно идем на эти затраты. Поддержав вас сегодня, мы создаем задел для восстановления и развития, — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил, что правительству уже дано поручение подготовить новый, дополнительный пакет мер поддержки предпринимателей. Они будут основываться на обратной связи от бизнеса.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов рассказал о действующих федеральных и региональных мерах поддержки. Он напомнил, что для предпринимателей открыта горячая линия: 8 800 600 77 71. Кроме того, они могут получить информацию на порталах мойбизнестула.рф и bn71.ru, а также в социальных сетях.

- Тульские предприниматели — это очень активные, талантливые, амбициозные люди. В этой ситуации они нуждаются в дополнительной поддержке. В ходе онлайн-марафона выступят предприниматели, которым удалось переформатировать свой бизнес. Эта информация будет полезна как в сегодняшних условиях, так и в будущем, когда им придется эволюционировать и использовать новые инструменты продвижения. Важно, чтобы никто из предпринимателей не остался без помощи, — отметил Вячеслав Романов.

В ходе 4-часовой трансляции выступили более 20 предпринимателей из разных сфер бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавируса. Они рассказали, как им удалось сохранить персонал, удержать клиентов и привлечь новых.

- Мы полностью перешли в онлайн, понизили средний чек для клиентов и увеличили количество услуг. За счет этого мы удержали всех наших клиентов. А в мае даже нарастили обороты по сравнению с предыдущими периодами.

- Нам удалось сократить аренду на 50%. Пересмотрели рекламные возможности и сделали акцент на онлайн.

- Онлайн заказы и доставка в целом позволяют зарабатывать средства на покрытие части текущих расходов.

- У меня 4 кофейни, сейчас работает 2. Рассчитываем, что с открытием Казанской набережной с 1 июня заработает еще одна. Локомотив бизнеса – большая кофейня, где есть кухня и которая «тянет» доставку. Кстати, доставки раньше у нас не было. Ориентировались на зарубежный опыт. В приоритете у нас – сохранение команды, это огромная ценность для любого бизнеса. Поэтому отказались от сторонних сервисов доставки и организовали ее своими силами, «перепрофилировав» официантов. Мы много времени уделяли и уделяем своему сайту и инстаграмм, и это помогло в информировании наших клиентов о новых услугах.

- В апреле многие компании начали отключать свои маркетинговые каналы, сокращать затраты на рекламу и пиар. Этакая позиция «переждать и посмотреть». Не очень грамотная позиция. Сейчас сайт и соцсети – один из основных трафиков продажи в любом бизнесе. Нужно вкладываться в рекламу и рассказывать о своем бренде, своей компании. Как можно больше! Если посмотреть на предыдущие кризисы, то те компании, которые вкладывали в рекламу своего бренда, потом очень сильно выросли. Разрабатывать сайт компании нужно с анализа ваших клиентов. Как они покупают? Нужно очень точно определить - кто те люди, приносящие вашей компании наибольшую прибыль. Какова цель вашего сайта? Если на эти два вопроса есть четкие ответы, то разработчик сделает то, что будет работать.

- Кажется, что люди кушать не перестали и наш бизнес не пострадал. Но это только на первый взгляд. Снизилась проходимость – с 85 тысяч в феврале до 60 тысяч в марте, люди пошли за продуктами длительного хранения в супермаркеты. По отдельным видам продукции падение выручки составило до 70%. Чтобы сохранить наших арендаторов и покупателей, привлечь новых, мы обеспечили, во-первых, всех защитными средствами. Во-вторых, мы обнулили аренду для арендаторов с непродовольственными товарами, а для фермеров сократили ее на 30%. Мы не потеряли ни одного арендатора, а наоборот, добавили еще 19. В-третьих, мы вошли в проект «Карта забота» и привлекли еще одну категорию покупателей. Ну и конечно, мы собрали в своем интернет-магазине всех своих арендаторов и запустили доставку. Свой отдел доставки хорош тем, что мы ведем клиента от момента заказа до доставки, знаем его предпочтения и учитываем это.

Всего было 4 тематических блока: «Общественное питание», «Торговля», «Услуги» и «Туризм». Эксперты диджитал-сферы дали советы, как быстро и эффективно внедрить новые инструменты в работу.



