новости
новости
Регистрация
Стартовала онлайн-конференция по недвижимости. Присоединяйтесь!

Стартовала онлайн-конференция по недвижимости. Присоединяйтесь!

Эксперты ответят на самые актуальные вопросы.

Онлайн-конференцию проводит корреспондент Myslo Юлия Александрова. В прямом эфире она побеседует с руководителем отдела маркетинга компании «Имена»,  представителями АН «Юлия-недвижимость», Сбербанка и независимым экспертом.

Они расскажут, как изменился рынок недвижимости в условиях распространения коронавируса, какие прогнозы дают эксперты. 

Следите за прямым эфиром здесь:

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:09 +8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
онлайн-конференция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Пролетарском округе 27 мая нет воды: где ее раздают?
В Пролетарском округе 27 мая нет воды: где ее раздают?
На Центральную Россию обрушатся ливни: синоптики обещают рекордное количество осадков
На Центральную Россию обрушатся ливни: синоптики обещают рекордное количество осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.