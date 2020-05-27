Стартовала онлайн-конференция по недвижимости. Присоединяйтесь!

Онлайн-конференцию проводит корреспондент Myslo Юлия Александрова. В прямом эфире она побеседует с руководителем отдела маркетинга компании «Имена», представителями АН «Юлия-недвижимость», Сбербанка и независимым экспертом.

Они расскажут, как изменился рынок недвижимости в условиях распространения коронавируса, какие прогнозы дают эксперты.

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