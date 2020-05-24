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В психиатрической больнице в Петелино закрыты два отделения: у пациентки обнаружен коронавирус
Фото из архива Myslo.

В психиатрической больнице в Петелино закрыты два отделения: у пациентки обнаружен коронавирус

Заболевшая госпитализирована, у других пациентов и сотрудников отделений взяты анализы на COVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава Тульской области, два отделения областной психиатрической больницы в п. Петелино закрыты для проведения противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением пациентки с положительным анализом на коронавирус.

Заболевшая женщина госпитализирована, 22 мая у других пациентов и сотрудников отделений взяты анализы, они в работе.

Сообщается, что отделения будут закрыты до получения повторных отрицательных анализов у пациентов и сотрудников. Медперсоналу, который контактировал с COVID-положительной пациенткой, будут начислены соответствующие выплаты, а в случае заражения — и страховые выплаты.

Сюжет: Коронавирус
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