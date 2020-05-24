новости
новости
Регистрация
В Туле в гаражном кооперативе трое избили мужчину

В Туле в гаражном кооперативе трое избили мужчину

Пострадавшего увезли на скорой.

На пульт дежурного централизованной охраны поступило сообщение о конфликте в одном из гаражных кооперативов в Туле. На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

- Возле одного из гаражей сотрудники обнаружили мужчину со следами побоев, рядом с ним находились трое неизвестных. Росгвардейцы задержали граждан. Пострадавшему мужчине вызвали скорую медицинскую помощь, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.

Задержанных передали прибывшей на место следственно-оперативной группе. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства конфликта выясняются.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дракаконфликтРосгвардия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В психиатрической больнице в Петелино закрыты два отделения: у пациентки обнаружен коронавирус
В психиатрической больнице в Петелино закрыты два отделения: у пациентки обнаружен коронавирус
Блогер Варламов о провинциальных понтах, тротуарах и «никчемных заборах» в Туле: видео
Блогер Варламов о провинциальных понтах, тротуарах и «никчемных заборах» в Туле: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.