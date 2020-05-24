В Туле в гаражном кооперативе трое избили мужчину

На пульт дежурного централизованной охраны поступило сообщение о конфликте в одном из гаражных кооперативов в Туле. На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

- Возле одного из гаражей сотрудники обнаружили мужчину со следами побоев, рядом с ним находились трое неизвестных. Росгвардейцы задержали граждан. Пострадавшему мужчине вызвали скорую медицинскую помощь, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.

Задержанных передали прибывшей на место следственно-оперативной группе. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства конфликта выясняются.