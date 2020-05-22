В Узловой медикам неправильно рассчитали рабочее время и заплатили меньше

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В Узловой прокуратура выявила недоплату одиннадцати медработникам. После проверки в местной районной больнице выяснилось, что в апреле 2020 года выплаты стимулирующего характера были сделаны не в полном объеме. Это произошло из-за неправильного расчета отработанного времени.

Для восстановления нарушенных прав медработников прокуратура района внесла представление, устранение нарушений поставлено на контроль.

По поручению прокуратуры Тульской области региональные органы прокуратуры сейчас проводят проверки соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей экипажей скорой медицинской помощи в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

«Вопросы защиты прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи остаются на особом контроле руководства прокуратуры Тульской области», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним , 21 мая медики Новомосковской горбольницы 21 мая опубликовали обращение в Youtube, в котором пожаловались на снижение зарплаты. В ответ министерство здравоохранения Тульской области заявило, что Новомосковская ГКБ медицинская помощь пациентам с коронавирусом оказывается в инфекционном отделении.

«Приемный покой, где работают сотрудники, записавшие видео, не относится к инфекционному госпиталю», — говорится в официальном сообщении.

Главный врач Новомосковской ГКБ Игорь Наумов сообщил, что начисленная сумма заработной платы зависит от объема выполненных работ. По его словам, медики этого приемного покоя по объективным причинам работали в апреле меньше, поэтому и зарплата сократилась:

– В связи с приостановкой плановой госпитализации поток пациентов приемного отделения снизился. Это привело к уменьшению объема выполненных работ и, как следствие, изменениям в начисленной зарплате, — объяснил главврач.