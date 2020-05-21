Бесплатный wi-fi, палата с ИВЛ и гостиница для врачей: как оснастят госпиталь в манеже «Арсенала»

До открытия осталось меньше десяти дней, и губернатор Тульской области Алексей Дюмин проверил, как идут работы.

– Это первый непрофильный объект в регионе, который мы переоборудуем под госпиталь для лечения больных с коронавирусом. Здесь в кратчайшие сроки созданы условия для размещения 208 коек. Они предназначены для пациентов, которые переносят заболевание в легкой форме, – отметил Алексей Дюмин.

Пациентами этого госпиталя станут те, кто болеет коронавирусом в легкой форме и в домашних условиях не может обеспечить самоизоляцию (живет, например, в общежитии или в квартире с пожилыми родственниками либо у него многодетная семья и т. д.), а также те, кто перенес тяжелую стадию в условиях стационара больниц Тулы, стабилизировался и теперь нуждается в долечивании.

Работы по переоборудованию манежа во временный госпиталь начались 8 мая. За три недели на спортивном объекте была смонтирована конструкция для разграничения чистой и грязной зон. Оборудованы отдельные входы для сотрудников и определен порядок их перемещения в корпусах, манеж стадиона разделен на четыре секции, в которых организованы 104 палаты для пациентов.

В палатах уже сейчас установлено по две кровати и две тумбочки, безопасная ультрафиолетовая лампа, освещение у каждой кровати, кнопка вызова медперсонала, датчик дымозадымления. Закрывать вход в палату будут шторки из негорючего материала.

Для удобства пациентов госпиталь оборудуют бесплатным wi-fi.

Горячее питание для пациентов будут доставлять четыре раза в день. Флюорографию и УЗИ при необходимости пациенты смогут пройти, не покидая госпиталь, на электронном флюорографе и передвижном аппарате УЗИ.

На случай, если состояние у кого-то из пациентов ухудшится, в госпитале ему окажут помощь в отдельно оборудованной палате интенсивной терапии.

В ней будут находиться аппарат искусственной вентиляции легких, монитор, дефибриллятор, кислородные генераторы – всё, что необходимо для оказания экстренной помощи и кратковременной ИВЛ. После оказания неотложной помощи и стабилизации пациента на карете скорой помощи его доставят в инфекционную больницу для продолжения лечения.

Также в зоне размещения пациентов появятся в ближайшее время 40 умывальников, 24 душа и 18 уборных (всё в равном количестве для мужчин и женщин). Коммуникации от них будут связаны с центральной канализацией.

Чистая зона начинается с барьерного блока, где медики смогут снять защитную одежду, принять душ и переодеться. Далее уже будет располагаться столовая, рабочая зона и комната отдыха для медицинского персонала.

Главный врач ГУЗ «ТГК БСМП им. Ваныкина» Ирина Рублевская добавила, что работать в госпитале будут сотрудники больницы, которую она возглавляет, а также других учреждений Тулы и области. Также задействуют студентов и ординаторов медицинского института ТулГУ и медицинского колледжа.

– К работе в госпитале будут привлекаться те сотрудники, у которых сейчас снизилась нагрузка в виду уменьшения плановой госпитализации. В каждой бригаде обязательно будет реаниматолог, инфекционист и терапевт, то есть все те специалисты, которые работают с данной категорией пациентов. На одного врача будет 15-20 больных, то есть вы понимаете, что медиков задействуют много.

На данный момент завершены электромонтажные работы, подведен пожарный водопровод. Продолжается установка санузлов для пациентов. Снаружи манежа обустроена площадка для санитарной обработки машин скорой помощи.

Помимо осмотра госпиталя Алексей Дюмин посетил гостиницу «Спорт», предназначенную для проживания медицинского персонала. Всего для этих целей в регионе задействовано 11 гостиниц, в которых проживает 251 медработник. Для них организованы трансфер к месту работы и бесплатное питание.

– Мы делаем всё возможное, чтобы в это непростое время создать для наших врачей максимально комфортные условия работы. Они находятся в зоне особого риска, поэтому сейчас важно уделять повышенное внимание соблюдению всех санитарных норм в гостинице, где будут временно проживать медработники, –подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил главу наблюдательного совета Группы компаний «Сфера» Михаила Борщева за безвозмездную помощь в перепрофилирование манежа под инфекционный госпиталь и за предоставление гостиницы для проживания медиков.