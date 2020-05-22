Тулячка возмущена благоустройством дворов в центре города: «Вместо радости раздражение и злость»

Фото Светланы Карымовой.

паблик Myslo «ВКонтакте» написала Светлана Карымова. Она в красках рассказала о благоустройстве дворов в квадрате улиц Советской, Сойфера и Красноармейского проспекта. В центре двора – стадион лицея. Сейчас там идет благоустройство, но вместо радости это вызывает у жителей раздражение и злость.

По словам Светланы, зеленый двор с обилием газонов, деревьев и кустарников «распахивают тракторами».

«Сейчас всего лишь меняют асфальт на дорожках. Но ради однометрового тротуара «утюжится» рядом до трех метров газона. А где отбойные молотки? Ручные асфальтоукладчики? В XXI веке ими уже не умеют пользоваться? Надо пригнать тяжелую технику? Трактора и бульдозеры – ради мелкого ремонта узких дорожек? Почему их «Газель» вместо парковки, расположенной рядом в 15 метрах, спокойно стоит опять же на зеленом газоне?!» — возмущается Светлана.

А четверть двора, примыкающего к дому № 8 по ул. Советской, превратилась в стихийную парковку на бывшем газоне... Сейчас там уже укатанная грязь вместо травы.

«Мы, жильцы домов, требуем разобраться в этой ситуации и хотели бы получить гарантии приведения газонов в первоначальный вид после проведения работ по «благоустройству», — заключила автор сообщения.