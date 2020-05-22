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Медики Новомосковской горбольницы записали видеообращение: «Нам понизили зарплату!»

Медики Новомосковской горбольницы записали видеообращение: «Нам понизили зарплату!»

Региональный минздрав отреагировал на их заявления.

Медики Новомосковской горбольницы 21 мая опубликовали обращение в Youtube. Они заявили:

— В связи с эпидемиологической обстановкой по COVID-19 на Новомосковскую городскую клиническую больницу легла дополнительная нагрузка, так как больницы Тульской области закрывают на карантин по контакту с коронавирусными пациентами. Соответственно всех больных везут к нам. Соответственно, наш приемный покой работает в повышенном режиме.

Приемный покой находится на передовой, у нас всегда присутствует риск инфицирования на рабочем месте, так как поступают не обследованные пациенты с симптомами COVID-19. Почему в других регионах предусмотрены выплаты для сотрудников приемного отделения, а о нас все забыли. У нас у всех есть семьи, дети, пожилые родители, которые боятся быть зараженными от нас. В настоящее время один сотрудник с диагнозом «острая вирусная пневмония» находится на лечении в инфекционном отделении городской больницы Щекино. Еще один сотрудник находится в инфекционном отделении нашего медучреждения.

Если мы не контактируем с COVID-19, то для чего сотрудников приемного отделения обеспечили и обязали носить усиленные индивидуальные средствва защиты: очки, экраны, дополнительные медицинское халаты.

Нам понизили стимулирующие выплаты и в апреле вопреки указу президента по повышению зарплаты нам ее снизили по сравнению с предыдущим месяцем.

Мы выступаем за надбавки сотрудникам приемного отделения по контакту с COVID-19. Верните наши выплаты!

Министерство здравоохранения Тульской области прокомментировало обращение медиков разъяснением начисленной зарплаты. Ведомство заявило, что Новомосковская ГКБ медицинская помощь пациентам с коронавирусом оказывается в инфекционном отделении.

«Приемный покой, где работают сотрудники, записавшие видео, не относится к инфекционному госпиталю», — говорится в официальном сообщении.

Главный врач Новомосковской ГКБ Игорь Наумов сообщил, что начисленная сумма заработной платы зависит от объема выполненных работ. По его словам медики этого приемного покоя по объективным причинам работали в апреле меньше, поэтому и зарплаты сократились:

- В связи с приостановкой плановой госпитализации поток пациентов приемного отделения снизился. Это привело к уменьшению объема выполненных работ и, как следствие, изменениям в начисленной зарплате, — объяснил главврач.

Игорь Наумов добавил, что в апреле ни одного пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию или подозрением на нее в приемное отделение не поступало. В мае через приемный покой прошли три пациента, у двух из них был подтвержден коронавирус, анализ еще одного пациента — в работе. За эти случаи контакта сотрудники приемного отделения получат выплаты в полном объеме согласно постановлению Правительства Р. Ф. № 415 и постановлению правительства Тульской области № 201.

Обязанность медиков работать в средствах индивидуальной защиты прокомментировал министр здравоохранения Алексей Эрк:

- В числе первоочередных задач ведомства — забота о здоровье и безопасности не только сотрудников коронавирусных стационаров, но и всех медработников региона. Чтобы свести к минимуму вероятность заражения, сотрудники приемного покоя были обеспечены дополнительными средствами индивидуальной защиты.

Однако по факту видеообращения сотрудников больницы в министерстве здравоохранения Тульской области создана рабочая группа, в состав которой вошли, в том числе, специалисты министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области. В рамках рассмотрения обращения сотрудников Новомосковской ГКБ также будет изучен вопрос правильности начисления заработной платы и иных выплат медицинским работникам.

Также в минздраве напоминают, что федеральные стимулирующие выплаты, согласно действующему законодательству, предусмотрены не всем медицинским работникам, а категориям, указанным в постановлениях Правительства РФ № 484 и № 415, принятых в апреле текущего года.

По постановлению № 484 выплаты могут производиться только работникам, оказывающим скорую и специализированную медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Поэтому медицинские работники больниц, не являющихся профильными госпиталями, соответствующие выплаты не получают. Согласно постановлению № 415 выплаты производятся медицинским работникам, оказывающим скорую, первичную и стационарную медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. В случае установления фактов невыплат медицинскому персоналу, участвовавшему в оказании помощи таким больным, соответствующие выплаты сотрудникам будут начислены и произведены.

Аналогичная ситуация с региональными стимулирующими выплатами, предусмотренными постановлениями правительства Тульской области № 156 и № 201 текущего года.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:50 0
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