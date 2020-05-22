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В Туле пройдет онлайн-конференция «Бизнес-вакцина»

В Туле пройдет онлайн-конференция «Бизнес-вакцина»

26 мая, в День российского предпринимательства, в Туле пройдет первая масштабная онлайн-конференция «Бизнес-вакцина».

Её проведет центр «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В ходе 4-часовой трансляции выступят более 25 предпринимателей и экспертов регионального и федерального уровня.

Тульские предприниматели из разных сфер бизнеса, пострадавших из-за ограничительных мер, расскажут, как им удалось сохранить персонал, удержать клиентскую базу и привлечь новую. А эксперты диджитал-сферы дадут советы о том, как быстро и эффективно внедрить новые инструменты. Особое внимание будет уделено мерам государственной поддержки бизнеса.

Спикеры конференции:

  • Олеся Тетерина, заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Российской Федерации;
  • Вячеслав Романов, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку;
  • Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма;
  • Светлана Квасова, директор центра «Мой бизнес»;
  • Владимир Моженков, российский бизнесмен и преподаватель, лучший менеджер Audi в Европе;
  • Сергей Бурлаков, российский спортсмен-паралимпиец, спикер-мотиватор, поделится секретом воли к победе в любых условиях.

Регистрация на сайте мойбизнестула.рф. Начало мероприятия в 13:00.

Центр «Мой бизнес»

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1.

Тел. 8-800-600-777-1.

мойбизнестула.рф

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Место
центр Мой бизнес Тула

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