новости
новости
Регистрация
На Черметовском мосту в Туле столкнулись две легковушки

На Черметовском мосту в Туле столкнулись две легковушки

Один из водителей в момент автоаварии был пьян.

Вечером 21 мая на ул. Доктора Гумилевской в Туле произошло ДТП. Как рассказал Myslo очевидец, на мосту водитель легкового автомобиля Audi выехал в лоб встречному автомобилю Nissan.
 

«В результате столкновения обошлось без пострадавших. Водитель Audi, мужчина 1997 года рождения от освидетельствование на состояние опьянения отказался. Составлен административный протокол», - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Галерея
На Черметовском мосту в Туле столкнулись две легковушки, Фото: 1
На Черметовском мосту в Туле столкнулись две легковушки, Фото: 2
На Черметовском мосту в Туле столкнулись две легковушки, Фото: 3
На Черметовском мосту в Туле столкнулись две легковушки, Фото: 4
На Черметовском мосту в Туле столкнулись две легковушки, Фото: 5
На Черметовском мосту в Туле столкнулись две легковушки, Фото: 6
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:32 +4
Другие статьи по темам
Событие
ДТПГИБДДДПСавтоавариянетрезвый водитель
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет онлайн-конференция «Бизнес-вакцина»
В Туле пройдет онлайн-конференция «Бизнес-вакцина»
В Туле пройдет онлайн-фестиваль «Былина»
В Туле пройдет онлайн-фестиваль «Былина»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.