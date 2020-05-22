На Черметовском мосту в Туле столкнулись две легковушки

Один из водителей в момент автоаварии был пьян.

Вечером 21 мая на ул. Доктора Гумилевской в Туле произошло ДТП. Как рассказал Myslo очевидец, на мосту водитель легкового автомобиля Audi выехал в лоб встречному автомобилю Nissan.

«В результате столкновения обошлось без пострадавших. Водитель Audi, мужчина 1997 года рождения от освидетельствование на состояние опьянения отказался. Составлен административный протокол», - сообщили в региональной Госавтоинспекции.