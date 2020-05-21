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Вирусолог: «Пик эпидемии коронавируса в России пройден»

Вирусолог: «Пик эпидемии коронавируса в России пройден»

Такое мнение высказал доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

Накануне количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России превысило число заболевших. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн считает, что пик эпидемии в стране пройден.

– Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. Начиная с 1-2 мая она примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку он будет снижаться, — заявил Альштейн в интервью НСН.

Он не поддержал мнение, что снизилось не количество заболевших, а число тестов на вирус.

Сюжет: Коронавирус
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