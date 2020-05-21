В Тульской области семь сотрудников УФСИН подхватили коронавирус

Об этом Myslo сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в тульской колонии у 11 заключенных обнаружили коронавирус. Информация об этом появилась в конце апреля. Как рассказали Myslo в пресс-службе регионального УФСИН, на данный момент девять человек уже выздоровели.

Кроме того, за всё время в Тульской области семь сотрудников УФСИН заразились коронавирусной инфекцией. Один из заболевших — сотрудник ИК-2, где была обнаружена вспышка COVID-19 среди заключенных.

В ведомстве добавили, что в ИК-1, 2, 4, 7 в данный момент проводятся профилактические мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавируса, недопущение заболеваемости среди спецконтингента, сотрудников и гражданских лиц, введены режимно-ограничительные мероприятия до особого распоряжения.

– В вышеуказанных учреждениях ограничен прием посылок, передач, переводы осужденных в другие учреждения, приостановлены предоставления длительных и краткосрочных свиданий с родственниками, посещения представителей различных органов и организаций, — сообщили в УФСИН.