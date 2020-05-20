В Тульской области готовы еще два новых инфекционных госпиталя для больных коронавирусом

госпиталь в алексине

Госпиталь для пациентов с COVID-19 оборудован на базе инфекционного корпуса Алексинской районной больницы № 1. Он рассчитан на 150 коек, 105 из которых обеспечены кислородом. В госпиталь будут направлять пациентов из Алексинского, Заокского, Ясногорского и Дубенского районов.

Главный врач учреждения Дмитрий Квасов сообщил, что корпуса имеют отдельные входы — для персонала и для пациентов отделения, а также два аварийных выхода. Разграничены чистая и грязная зоны. Определен порядок перемещения сотрудников в корпусах.

Для оказания медпомощи будут задействованы все 4 этажа корпуса. Помимо инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких будет возможность кислородной поддержки через увлажнитель для каждого пациента. В госпитале в обязательном порядке будет работать кабинет ультразвуковой диагностики, фибробронхоскопии. Имеется передвижной рентгеновский аппарат с возможностью снятия рентгенограмм непосредственно у постели пациента. Для экстренных случаев есть операционная.

В госпитале заменены окна и двери, покрашены стены, потолки, подведен кислород.

госпиталь в петровском

Второй инфекционный госпиталь развернут в двух корпусах Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева в поселке Петровский.

С 19 мая готов к приему больных один корпус, оборудованный системой кислородоснабжения на 88 коек. В нем проведены общестроительные работы, заменены инженерные сети (водопровод, канализация, электрика) и система автоматической пожарной сигнализации, отремонтированы входные группы. Обустроены подъездные пути и площадка для дезинфекции автомобилей скорой помощи.

Ремонт второго корпуса, рассчитанного на лечение без применения системы кислородоснабжения, планируется завершить к 27 мая. Это позволит дополнительно ввести еще 88 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией.

По словам Алексея Эрка, дополнительный коечный фонд позволит нам равномерно распределить нагрузку коронавирусных стационаров.

Напомним, к концу мая в регионе будет создано более 2 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

Кстати, если еще не видели, посмотрите наш репортаж из манежа стадиона «Арсенал» в Туле: там тоже оборудуют госпиталь для больных коронавирусом. Репортаж и фото по ссылке.