новости
новости
Регистрация
В Тульской области готовы еще два новых инфекционных госпиталя для больных коронавирусом
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области готовы еще два новых инфекционных госпиталя для больных коронавирусом

Сегодня, 20 мая, министр здравоохранения Тульской области проинспектировал готовность госпиталей к приему пацентов.

госпиталь в алексине

Госпиталь для пациентов с COVID-19 оборудован на базе инфекционного корпуса Алексинской районной больницы № 1. Он рассчитан на 150 коек, 105 из которых обеспечены кислородом. В госпиталь будут направлять пациентов из Алексинского, Заокского, Ясногорского и Дубенского районов.

Главный врач учреждения Дмитрий Квасов сообщил, что корпуса имеют отдельные входы — для персонала и для пациентов отделения, а также два аварийных выхода. Разграничены чистая и грязная зоны. Определен порядок перемещения сотрудников в корпусах.

Для оказания медпомощи будут задействованы все 4 этажа корпуса. Помимо инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких будет возможность кислородной поддержки через увлажнитель для каждого пациента. В госпитале в обязательном порядке будет работать кабинет ультразвуковой диагностики, фибробронхоскопии. Имеется передвижной рентгеновский аппарат с возможностью снятия рентгенограмм непосредственно у постели пациента. Для экстренных случаев есть операционная.

В госпитале заменены окна и двери, покрашены стены, потолки, подведен кислород.

госпиталь в петровском

Второй инфекционный госпиталь развернут в двух корпусах Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева в поселке Петровский.

С 19 мая готов к приему больных один корпус, оборудованный системой кислородоснабжения на 88 коек. В нем проведены общестроительные работы, заменены инженерные сети (водопровод, канализация, электрика) и система автоматической пожарной сигнализации, отремонтированы входные группы. Обустроены подъездные пути и площадка для дезинфекции автомобилей скорой помощи.

Ремонт второго корпуса, рассчитанного на лечение без применения системы кислородоснабжения, планируется завершить к 27 мая. Это позволит дополнительно ввести еще 88 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией.

По словам Алексея Эрка, дополнительный коечный фонд позволит нам равномерно распределить нагрузку коронавирусных стационаров.

Напомним, к концу мая в регионе будет создано более 2 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

 

Кстати, если еще не видели, посмотрите наш репортаж из манежа стадиона «Арсенал» в Туле: там тоже оборудуют госпиталь для больных коронавирусом. Репортаж и фото по ссылке.

 
Сюжет: Коронавирус
В Тульской области количество выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило число заболевших
Жизнь Тулы и области
В Тульской области количество выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило число заболевших
сегодня, в 11:04, 4 212 0
В Тульской области подтверждены еще 89 случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области подтверждены еще 89 случаев коронавируса
сегодня, в 10:35, 22 2876 0
Вирусолог: «Пик эпидемии коронавируса в России пройден»
Жизнь Тулы и области
Вирусолог: «Пик эпидемии коронавируса в России пройден»
сегодня, в 09:22, 41 1437 -3
За нарушение режима повышенной готовности туляков оштрафовали более чем на 2 млн рублей
Жизнь Тулы и области
За нарушение режима повышенной готовности туляков оштрафовали более чем на 2 млн рублей
вчера, в 20:40, 100 2549 -32
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 08:16 −1
Другие статьи по темам
Событие
госпиталикоронавирус
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вирусолог: «Пик эпидемии коронавируса в России пройден»
Вирусолог: «Пик эпидемии коронавируса в России пройден»
Погода в Туле 21 мая: переменная облачность и небольшой дождь
Погода в Туле 21 мая: переменная облачность и небольшой дождь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.