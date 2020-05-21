В Кимовске 1400 домов остались без воды

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром 21 мая в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация об отключении холодного водоснабжения в Кимовске.

В зону отключения попало более 1400 домов различной этажности. Причиной стал порыв водовода диаметром 300 мм.

«На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле МЧС и местной администрации.