Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.
В Кимовске 1400 домов остались без воды
Причина отключения — порыв водовода.
Утром 21 мая в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация об отключении холодного водоснабжения в Кимовске.
В зону отключения попало более 1400 домов различной этажности. Причиной стал порыв водовода диаметром 300 мм.
«На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Ситуация находится на контроле МЧС и местной администрации.
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