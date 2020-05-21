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В Кимовске 1400 домов остались без воды
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

В Кимовске 1400 домов остались без воды

Причина отключения — порыв водовода.

Утром 21 мая в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация об отключении холодного водоснабжения в Кимовске.
 
В зону отключения попало более 1400 домов различной этажности. Причиной стал порыв водовода диаметром 300 мм.
 
«На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Ситуация находится на контроле МЧС и местной администрации.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:12 0
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Тульская областьКимовск

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