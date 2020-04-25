новости
новости
Регистрация
В Тульской области 73 новых случаев коронавируса, из них 11 человек – из УФСИН

В Тульской области 73 новых случаев коронавируса, из них 11 человек – из УФСИН

Таковы официальные данные на 25 апреля в нашем регионе.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зафиксировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Новомосковского, Щекинского, Киреевского, Веневского, Заокского, Воловского, Дубенского, Чернского, Куркинского и Белевского районов. Из них 4 человека работают в столичном регионе, 10 человек контактировали с прибывшими оттуда. 11 человек – из числа контингента УФСИН России по Тульской области, остальные контактировали с заболевшими.

Все заболевшие своевременно изолированы. Проведены противоэпидемические мероприятия, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Отмечается, что 24 апреля из тульской больницы после получения повторных отрицательных анализов выписаны две жительницы Алексина и с. Пахомово Заокского района.

Сюжет: Коронавирус
Роспотребнадзор призвал туляков оставаться дома в майские праздники
Жизнь Тулы и области
Роспотребнадзор призвал туляков оставаться дома в майские праздники
вчера, в 16:55, 166 5749 -9
Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области
вчера, в 13:35, 28 5274 0
Предприятия Тульской области готовятся к оформлению пропусков для своих сотрудников
Жизнь Тулы и области
Предприятия Тульской области готовятся к оформлению пропусков для своих сотрудников
вчера, в 13:32, 165 16556 -44
В Туле по-прежнему низкий уровень самоизоляции
Жизнь Тулы и области
В Туле по-прежнему низкий уровень самоизоляции
вчера, в 11:37, 100 5221 -22
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:10 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусофициальная статистика
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полуночные окна Тулы: 60 уютных, ламповых фото
Полуночные окна Тулы: 60 уютных, ламповых фото
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.