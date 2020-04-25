В Тульской области 73 новых случаев коронавируса, из них 11 человек – из УФСИН

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зафиксировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Новомосковского, Щекинского, Киреевского, Веневского, Заокского, Воловского, Дубенского, Чернского, Куркинского и Белевского районов. Из них 4 человека работают в столичном регионе, 10 человек контактировали с прибывшими оттуда. 11 человек – из числа контингента УФСИН России по Тульской области, остальные контактировали с заболевшими.

Все заболевшие своевременно изолированы. Проведены противоэпидемические мероприятия, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Отмечается, что 24 апреля из тульской больницы после получения повторных отрицательных анализов выписаны две жительницы Алексина и с. Пахомово Заокского района.