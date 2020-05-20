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В тульской больнице скончался пациент с подтвержденным COVID-19
Фото из архива Myslo.

В тульской больнице скончался пациент с подтвержденным COVID-19

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тульской больнице скончался 67-летний житель Щекино с подтвержденным COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него в анамнезе — патология сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает региональный оперативный штаб, пациент скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Всего на данный момент в Тульской области умерли 20 человек с подтвержденным коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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