В тульской больнице скончался пациент с подтвержденным COVID-19

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тульской больнице скончался 67-летний житель Щекино с подтвержденным COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него в анамнезе — патология сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает региональный оперативный штаб, пациент скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Всего на данный момент в Тульской области умерли 20 человек с подтвержденным коронавирусом.