Фото из архива Myslo.
В тульской больнице скончался пациент с подтвержденным COVID-19
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В тульской больнице скончался 67-летний житель Щекино с подтвержденным COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него в анамнезе — патология сердечно-сосудистой системы.
Как сообщает региональный оперативный штаб, пациент скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.
Всего на данный момент в Тульской области умерли 20 человек с подтвержденным коронавирусом.
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