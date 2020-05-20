новости
новости
Регистрация
В Тульской области подтвердилось еще 98 случаев коронавируса

В Тульской области подтвердилось еще 98 случаев коронавируса

За всё время у нас заболели 2735 жителей Тульской области. Выздоровели 920 человек, умерли 20.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 12 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

78 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 9262 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

 

Сюжет: Коронавирус
Число выздоровевших от коронавируса в России за сутки впервые превысило количество заболевших
Мир
Число выздоровевших от коронавируса в России за сутки впервые превысило количество заболевших
сегодня, в 10:51, 2 220 0
В тульской больнице скончался пациент с подтвержденным COVID-19
Жизнь Тулы и области
В тульской больнице скончался пациент с подтвержденным COVID-19
сегодня, в 10:37, 6 1049 0
В Тульской области предложили учредить специальную медаль за борьбу с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области предложили учредить специальную медаль за борьбу с коронавирусом
сегодня, в 09:48, 43 1053 0
Начисление надбавок тульским медикам за работу с COVID-19 проверит специальная комиссия
Жизнь Тулы и области
Начисление надбавок тульским медикам за работу с COVID-19 проверит специальная комиссия
вчера, в 20:17, 21 3096 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:33 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульской больнице скончался пациент с подтвержденным COVID-19
В тульской больнице скончался пациент с подтвержденным COVID-19
В Тульской области предложили учредить специальную медаль за борьбу с коронавирусом
В Тульской области предложили учредить специальную медаль за борьбу с коронавирусом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.