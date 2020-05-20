В Тульской области подтвердилось еще 98 случаев коронавируса

За всё время у нас заболели 2735 жителей Тульской области. Выздоровели 920 человек, умерли 20.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 12 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

78 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 9262 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.