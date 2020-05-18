новости
новости
Регистрация
В Тульской области начали выплачивать федеральные пособия на детей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области начали выплачивать федеральные пособия на детей

Деньги на детей до 3 лет уже получили более 17 тысяч человек.

На оперативном совещании зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о социальных выплатах, в том числе об оплате больничных листов работающим пенсионерам старше 65 лет.

Она сообщила, что уже сейчас работодатели могут передать в Тульское региональное отделение Фонда социального страхования реестр застрахованных сотрудников в возрасте 65 лет и старше для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в срок с 12 по 29 мая.

Ольга Гремякова отметила, что федеральные выплаты на детей до 3 лет уже получили более 17000 человек. Начался прием заявлений и на выплату единовременной выплаты 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Получать ее жители области начнут с 1 июня.

Зампред правительства рассказала, что в Тульской области начались выплаты для семей с детьми, родители которых лишились работы из-за коронавируса. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне выплачивается пособие по безработице в размере 12130 рублей. Семьи с детьми, дополнительно получат по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка. Такую выплату уже получили 1124 семьи.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:49 +2
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областивыплаты на детейподдержка гражданкоронавируспособие по безработице
Люди
Ольга Гремякова
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Киреевске 20-летний рецидивист опрокинулся в кювет на угнанном УАЗе
В Киреевске 20-летний рецидивист опрокинулся в кювет на угнанном УАЗе
Отопительный сезон 2020 в Тульской области стал самым продолжительным за многие годы
Отопительный сезон 2020 в Тульской области стал самым продолжительным за многие годы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.