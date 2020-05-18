В Тульской области начали выплачивать федеральные пособия на детей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Деньги на детей до 3 лет уже получили более 17 тысяч человек.

На оперативном совещании зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о социальных выплатах, в том числе об оплате больничных листов работающим пенсионерам старше 65 лет.

Она сообщила, что уже сейчас работодатели могут передать в Тульское региональное отделение Фонда социального страхования реестр застрахованных сотрудников в возрасте 65 лет и старше для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в срок с 12 по 29 мая.

Ольга Гремякова отметила, что федеральные выплаты на детей до 3 лет уже получили более 17000 человек. Начался прием заявлений и на выплату единовременной выплаты 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Получать ее жители области начнут с 1 июня.

Зампред правительства рассказала, что в Тульской области начались выплаты для семей с детьми, родители которых лишились работы из-за коронавируса. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне выплачивается пособие по безработице в размере 12130 рублей. Семьи с детьми, дополнительно получат по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка. Такую выплату уже получили 1124 семьи.