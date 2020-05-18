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Отопительный сезон 2020 в Тульской области стал самым продолжительным за многие годы
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Отопительный сезон 2020 в Тульской области стал самым продолжительным за многие годы

Причиной была нестабильная погода – слишком долго в регионе устанавливалась необходимая среднесуточная температура.

Несмотря на довольно тёплую зиму, завершившийся отопительный сезон в Тульской области стал самым продолжительным за многие годы – среднесуточные температуры, при которых отключается отопление, не устанавливались очень долго.

В этом году число аварий на сетях тепло-, водо- и электроснабжения сократилось на треть. К предстоящему отопительному сезону подготовят 633 котельные и 141 тепловой пункт, 1067 котлов. Планируется заменить 121,9 км тепловых и 110,8 км водопроводных сетей.

В рамках программ «Чистая вода Тульской области» и «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры» из областного бюджета на подготовку к новому отопительному сезону выделено более 277 млн рублей.

Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко рассказал, что за время работы отопления 710 туляков пожаловались на холодные батареи. Сотрудники инспекции составили в отношении коммунальщиков 36 административных протоколов, выдали 24 предписания и 17 предостережений.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:38 +1
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