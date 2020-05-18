Правительство Тульской области поддержит управляющие компании в период пандемии

Фото из архива Myslo.

Коммунальщики смогут получить до 400 тысяч рублей за первое место в рейтинге УК.

Туляки стали меньше оплачивать ЖКХ, и это повлияло на работу коммунальных предприятий. Кроме того, на них сейчас легла дополнительная нагрузка – дезинфекция подъездов. Работы стало больше, платежей меньше. В связи с этим правительство разработало новые меры поддержки для управляющих компаний.

Олег Дючков, министр ЖКХ Тульской области:

Олег Дючков - Меры поддержки будут предоставлены сразу по нескольким направлениям. В первую очередь, всем управляющим компаниям бесплатно предоставят дезинфицирующее средство для обработки подъездов многоквартирных домов. Необходимое количество концентрата уже закуплено. Второе направление — это уже озвученные меры поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса. Большинство УК относятся как раз к этой категории и могут воспользоваться мерами в полном объеме.

Третье направление касается расчетов за коммунальные услуги. Анализ платежей показал: процент оплаты по единым квитанциям, выпускаемым ОЕИРЦ, выше, чем по отдельным квитанциям ресурсных организаций. Поэтому сейчас, тем УК, которые пока не сотрудничают в ОЕИРЦ, мы предлагаем льготные условия.

Четвертое направление — предоставление управляющим компаниям грантов. Распоряжение правительства Тульской области уже подписано. Предполагается, что по итогам рейтинга управляющих компаний за второй и третий квартал 2020 года, компании, которые займут первое, второе и третье место, получат гранты.

За первое место – 400 тысяч рублей, за второе — 250 тысяч, за третье — 150 тысяч.

Деньги можно будет потратить исключительно на работу по обслуживанию домов: покупку инвентаря, техники и выполнение дополнительных услуг и т. д. По итогам использования УК должна будет отчитаться о потраченных средствах.

Рейтинг управляющий компаний рассчитают по-новому

Леонид Ивченко, начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области:

Леонид Ивченко - Методика составления рейтинга УК предполагает оценку каждой компании по 14 критериям. Причем сейчас наиболее значимыми будут четыре критерия, касающиеся действий УК в период пандемии. А именно: уборка мест общего пользования, профилактическая дезинфекция, выполнение предписаний Роспотребнадзора о полной обработке подъезда, в случае, если в доме были выявлены случаи подозрения на коронавирус, а также оперативность предоставления информации в ГЖИ и Роспотребнадзор.

Особенно актуально сейчас выполнение предписаний Роспотребнадзора о полной обработке подъезда, в случае подозрения у кого-то из жильцов коронавируса. Тульские УК получили уже больше 1400 таких предписаний.

Остальные критерии рейтинга остались прежними, но при этом изменено количество начисляемых по ним баллам.