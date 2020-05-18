Правительство Тульской области поддержит управляющие компании в период пандемии
Коммунальщики смогут получить до 400 тысяч рублей за первое место в рейтинге УК.
Туляки стали меньше оплачивать ЖКХ, и это повлияло на работу коммунальных предприятий. Кроме того, на них сейчас легла дополнительная нагрузка – дезинфекция подъездов. Работы стало больше, платежей меньше. В связи с этим правительство разработало новые меры поддержки для управляющих компаний.
Олег Дючков, министр ЖКХ Тульской области:
Олег Дючков
- Меры поддержки будут предоставлены сразу по нескольким направлениям. В первую очередь, всем управляющим компаниям бесплатно предоставят дезинфицирующее средство для обработки подъездов многоквартирных домов. Необходимое количество концентрата уже закуплено.
Второе направление — это уже озвученные меры поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса.
Третье направление касается расчетов за коммунальные услуги. Анализ платежей показал: процент оплаты по единым квитанциям, выпускаемым ОЕИРЦ, выше, чем по отдельным квитанциям ресурсных организаций. Поэтому сейчас, тем УК, которые пока не сотрудничают в ОЕИРЦ, мы предлагаем льготные условия.
Четвертое направление — предоставление управляющим компаниям
За первое место – 400 тысяч рублей, за второе — 250 тысяч, за третье — 150 тысяч.
Деньги можно будет потратить исключительно на работу по обслуживанию домов: покупку инвентаря, техники и выполнение дополнительных услуг
Рейтинг управляющий компаний рассчитают по-новому
Леонид Ивченко, начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области:
Леонид Ивченко
- Методика составления рейтинга УК предполагает оценку каждой компании по 14 критериям. Причем сейчас наиболее значимыми будут четыре критерия, касающиеся действий УК в период пандемии. А именно: уборка мест общего пользования, профилактическая дезинфекция, выполнение предписаний Роспотребнадзора о полной обработке подъезда, в случае, если в доме были выявлены случаи подозрения на коронавирус, а также оперативность предоставления информации в ГЖИ и Роспотребнадзор.
Особенно актуально сейчас выполнение предписаний Роспотребнадзора о полной обработке подъезда, в случае подозрения у кого-то из жильцов коронавируса.
Остальные критерии рейтинга остались прежними, но при этом изменено количество начисляемых по ним баллам.
Новый рейтинг УК региона планируется представить в июле.