Коронавирус: в бюджете Тульской области создадут резерв в 1 млрд рублей

В региональном правительстве состоялось рабочее совещание по вопросам внесения изменений в бюджет.

Для стабилизации текущей ситуации в условиях коронавируса Тульской области понадобятся дополнительные средства. Из резервного фонда 51 млн рублей ушло на приобретение аппаратов ИВЛ и аппаратов искусственного кровообращения, 30 млн – на развертывание и содержание обсерваторов, а также текущий ремонт и приспособление помещений.

За счет зарезервированных средств 39 млн рублей было выделено на укрепление материально-технической базы Тульского областного госпиталя ветеранов войн и труда, более 40 млн – на дополнительные стимулирующие выплаты медработникам. Ещё 100 млн рублей потрачено на приобретение лекарств, медицинских изделий, оборудования, 47 млн – на проживание и питание врачей, которые работают в инфекционных госпиталях, 10 млн – на восполнение резерва ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС.

Министр финансов Тульской области Александр Климов сообщил, что объем резервного фонда правительства сократился до 9 млн рублей. Для его восполнения предлагается внести изменения в областной бюджет и направить туда дополнительно 100 млн рублей.

Экономия по результатам закупок, освобождение средств по незаключенным контрактам, перенос мероприятий из-за пандемии позволит создать резерв в 1 млрд рублей. Эти средства пойдут на поддержку экономики и борьбу с распространением инфекции.

Всего в резервный фонд за счет оптимизации затрат будет направлено 5,2 млрд рублей.

В проекте уточнения бюджета порядка 30 млн рублей будет заложено на субсидии по оплате ЖКУ для жителей и гранты для УК, 3,4 млн рублей – на выплаты по взносам на капремонт гражданам в возрасте 70 и 80 лет, 2 млн рублей – на обеспечение жильем ветеранов ВОВ.

Ещё 15 млн рублей пойдут на поддержку предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса, и субсидирование части коммунальных платежей для гостиниц и ресторанного бизнеса. Глава региона поручил продолжать оперативный мониторинг поступления собственных доходов бюджета.

– Мы должны выполнять все свои обязательства перед жителями. Важно выстроить бюджетную политику так, чтобы мы могли решать задачи в плановом режиме. И при этом – быстро реагировать на изменения обстановки и перераспределять средства на самые насущные проблемы, – подчеркнул Алексей Дюмин.