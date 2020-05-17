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Устроившая два ДТП на ул. Вильямса пьяная тулячка оказалась «бесправной»

Устроившая два ДТП на ул. Вильямса пьяная тулячка оказалась «бесправной»

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Myslo сообщал о двух ДТП, которые произошли на ул. Вильямса в Туле. Девушка, управляя автомобилем Ford Focus, совершила столкновение с попутным Dodge, а затем — с Chevrolet Lacetti. Подробнее — здесь.

В УГИБДД по Тульской области подтвердили, что 22-летняя автоледи находилась в состоянии опьянения. Кроме того, выяснилось, что у девушки нет водительских прав.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 1
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 2
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 3
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 4
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 5
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 6
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 7
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 8
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 9
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 10
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 11
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 12
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 13
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 14
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 15
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 16
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 17
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:49 +6
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