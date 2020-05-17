Устроившая два ДТП на ул. Вильямса пьяная тулячка оказалась «бесправной»

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Myslo сообщал о двух ДТП, которые произошли на ул. Вильямса в Туле. Девушка, управляя автомобилем Ford Focus, совершила столкновение с попутным Dodge, а затем — с Chevrolet Lacetti. Подробнее — здесь.

В УГИБДД по Тульской области подтвердили, что 22-летняя автоледи находилась в состоянии опьянения. Кроме того, выяснилось, что у девушки нет водительских прав.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.