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Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 16 мая

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 16 мая

Тула, Новомосковск, Щекино и Алексин – в лидерах по количеству заражений.

Оперативный штаб Тульской области опубликовал новые данные по коронавирусу – за сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 101. Общее число заболевших – 2364.

Число выздоровлений – 643 (+91 за сутки), число летальных исходов – 19 (+1 за сутки).

Приводим подробные данные по числу заболевших в районах Тульской области.

Напомним, детальную карту распространения заболевания с указанием адресов можно посмотреть тут.

Сюжет: Коронавирус
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