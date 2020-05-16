Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 16 мая
Тула, Новомосковск, Щекино и Алексин – в лидерах по количеству заражений.
Оперативный штаб Тульской области опубликовал новые данные по коронавирусу – за сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 101. Общее число заболевших – 2364.
Число выздоровлений – 643 (+91 за сутки), число летальных исходов – 19 (+1 за сутки).
Приводим подробные данные по числу заболевших в районах Тульской области.
Напомним, детальную карту распространения заболевания с указанием адресов можно посмотреть тут.
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