В Туле расцвели яблони: весенний фоторепортаж от Myslo

Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина

Коронавирус коронавирусом, а весна по расписанию. На улицах Тулы распустились яблони, начала цвести сирень. Природа преображается в ожидании лета.

Наши фотокорреспонденты Алексей Пирязев и Дмитрий Дзюбин щедро делятся с читателями Myslo весенним настроением и подготовили цветущий фоторепортаж.

Видео Дмитрия Дзюбина

Помните хорошую песню? «Когда яблони цветут, всем девчонкам хочется, чтобы им цветы дарили, им без этого не можется». Обрывать цветущие яблони мы категорически не советуем, а вот делиться нашими фотографиями – настоятельно рекомендуем. Радуйте своих любимых и радуйтесь сами, друзья! :)

Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина