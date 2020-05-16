В Тульской области за сутки подтвердился 101 случай коронавируса

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За последние сутки число жителей Тульской области, заболевших коронавирусом, увеличилось на 101. 91 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, а также Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 8 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни. 119 пациентов скончались, 4940 – выздоровели.