Фото из архива MySlo
Число пациентов с коронавирусом, умерших в Тульской области, увеличилось до 19
Стало известно о смерти 63-летней жительницы Тулы. Она поступила в стационар в тяжёлом состоянии.
Число жителей Тульской области, скончавшихся от COVID-19, увеличилось до 19 – в тульской больнице умерла 63-летняя жительница областной столицы.
Региональный оперативный штаб уточняет, что женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии и скончалась от двусторонней пневмонии.
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