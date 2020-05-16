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Число пациентов с коронавирусом, умерших в Тульской области, увеличилось до 19
Фото из архива MySlo

Число пациентов с коронавирусом, умерших в Тульской области, увеличилось до 19

Стало известно о смерти 63-летней жительницы Тулы. Она поступила в стационар в тяжёлом состоянии.

Число жителей Тульской области, скончавшихся от COVID-19, увеличилось до 19 – в тульской больнице умерла 63-летняя жительница областной столицы.

Региональный оперативный штаб уточняет, что женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии и скончалась от двусторонней пневмонии.

Сюжет: Коронавирус
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