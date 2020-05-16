Алексей Павлов официально возглавил тульское Управление МЧС России

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Он занимал пост врио руководителя после того, как Владимир Кий перевёлся на другое место службы.

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2020 года № 327 начальником ГУ МЧС России по Тульской области назначен полковник внутренней службы Алексей Павлов. Ранее он временно исполнял обязанности руководителя областного управления ведомства.

Напомним, Владимир Кий, который руководил тульским ГУ МЧС России с 2015 года, покинул свой пост в декабре прошлого года, а спустя несколько недель возглавил Ставропольское краевое управление МЧС России.

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Алексей Павлов родился в подмосковном Ногинске. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Академию гражданской защиты МЧС России, Академию государственной противопожарной службы МЧС России.

Проходил службу на различных должностях воинских спасательных формирований МЧС России, с 2016 по 2019 год был первым заместителем руководителя ГУ МЧС России по Московской области. Имеет государственные и ведомственные награды.