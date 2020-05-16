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Тульские госавтоинспекторы за ночь выявили более 70 нарушений ПДД
Фото: novosibirsk.bezformata.com

Тульские госавтоинспекторы за ночь выявили более 70 нарушений ПДД

В областной столице прошёл профилактический рейд «Ночной город».

В ночь с 15 на 16 мая сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле провели широкомасштабное профилактическое мероприятие «Ночной город». Во время рейда выявлено более 70 нарушений ПДД, среди которых нетрезвое вождение, езда с тонированными стёклами, а также вождение без документов. Четыре транспортных средства были помещены на спецстоянку.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за пьяную езду водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель может лишиться свободы на срок до двух лет.

Если вам достоверно известно о фактах нетрезвой езды, сообщите об этом в Госавтоинспекцию, ваш звонок может спасти чью-то жизнь!

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02,
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38, для сообщений в WhatsApp и Viber: +7(999)374-36-13.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:55 +1
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