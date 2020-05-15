новости
новости
Регистрация
В Туле нарушителей «масочного» режима ловили возле «белого дома»

В Туле нарушителей «масочного» режима ловили возле «белого дома»

Полицейские выписывали протоколы тем, кто не соблюдает установленные в областном центре нормы.

В Туле, Новомосковске, Венёвском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах введен «масочный» режим. За его соблюдением следят полицейские.

Стражи порядка проводят рейды в торговых точках, парках, на улицах городов. В частности, одно из таких мероприятий прошло в пятницу в Туле возле здания областного УМВД и на площади Ленина.

Галерея
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 1
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 2
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 3
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 4
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 5
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 6
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 7
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 8
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 9
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 10
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 11
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 12
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 13
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 14
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 15
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 16
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 17
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 18
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 19
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 20
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 21
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 22
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 23
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 24
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 25
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 26
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 27
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 28
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 29
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 30
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 31
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 32
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 33
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 34
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 35
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 36
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 37
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 38
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 39
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 40
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 41
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 42
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 43
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 44
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 45
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 46
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 47
В Туле нарушителей "масочного" режима ловили возле "белого дома", Фото: 48
показать все фотографии

По итогам рейда на территории областной столицы было составлено шесть протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Отметим также, что полицейские составили протокол на агрессивного мужчину. Туляк отказывался надеть маску, ругался матом, отталкивал сотрудников полиции и не желал предъявлять документы.

Новости по теме:

В Туле начали штрафовать за отсутствие маски в общественных местах: репортаж

Разъяснение: какие штрафы предусмотрены за нарушение «масочного» режима

Где обязательно носить маску, чтобы не попасть на штрафы?

Первый день «масочного режима» в Туле: носят ли туляки маски?

Сюжет: Коронавирус
В тульских детсадах работают 180 дежурных групп
Жизнь Тулы и области
В тульских детсадах работают 180 дежурных групп
сегодня, в 16:30, 3 730 2
В Туле полиция задержала мужчину за агрессию в ответ на просьбу надеть маску
Дежурная часть
В Туле полиция задержала мужчину за агрессию в ответ на просьбу надеть маску
сегодня, в 16:20, 62 3810 -18
5 вопросов про коронавирус: про прививку БЦЖ, последовательность симптомов CОVID-19 и специальное питание
Мир
5 вопросов про коронавирус: про прививку БЦЖ, последовательность симптомов CОVID-19 и специальное питание
сегодня, в 14:10, 55 3074 0
Тульские школы начали объявлять о завершении учебного года
Жизнь Тулы и области
Тульские школы начали объявлять о завершении учебного года
сегодня, в 13:09, 43 6254 3
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:06 −7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
масочный режимсоблюдение масочного режимаполициярейд полиции

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жителя Новомосковска осудили за стрельбу из пневматики в супермаркете
Жителя Новомосковска осудили за стрельбу из пневматики в супермаркете
В Туле снова рухнул индекс самоизоляции
В Туле снова рухнул индекс самоизоляции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.