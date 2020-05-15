В Туле нарушителей «масочного» режима ловили возле «белого дома»

Полицейские выписывали протоколы тем, кто не соблюдает установленные в областном центре нормы.

В Туле, Новомосковске, Венёвском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах введен «масочный» режим. За его соблюдением следят полицейские.

Стражи порядка проводят рейды в торговых точках, парках, на улицах городов. В частности, одно из таких мероприятий прошло в пятницу в Туле возле здания областного УМВД и на площади Ленина.

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По итогам рейда на территории областной столицы было составлено шесть протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Отметим также, что полицейские составили протокол на агрессивного мужчину. Туляк отказывался надеть маску, ругался матом, отталкивал сотрудников полиции и не желал предъявлять документы.

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