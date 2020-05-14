В Туле начали штрафовать за отсутствие маски в общественных местах: репортаж
Один из первых рейдов полиция провела на Плехановском рынке.
Утром 14 мая на Плехановском рынке в Туле сотрудники полиции провели рейд, во время которого проверяли соблюдение требований введенного в Туле масочного режима.
Основная масса людей ответственно подошла к своей и чужой безопасности, используя защитные маски. А вот некоторые, носили их на подбородке, либо поспешно доставали из карманов и сумочек при виде людей в форме. Таким сотрудники полиции делали замечания, а в «тяжелых» случаях — составляли административные протоколы.
По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Туле Евгения Нефедова, сейчас рейды проводятся регулярно. При этом у сотрудников нет цели наказать граждан, так главное — это предупреждение и профилактика. Размер штрафа при наказании устанавливается судом и основывается в том числе на основании данных о личности нарушителя, его поведении при общении с сотрудниками полиции.
Евгений Нефедов.
- При проведении мероприятий разъясняем гражданам, что необходимо носить средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски, респираторы. Если граждане не понимают, либо ведут себя неадекватно, составляем административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ. <…> В основном, извиняются и надевают маску. Редко — пытаются что-то противопоставить. Если человек забыл — мы все прекрасно понимаем. Если надевает маску, отходит и через пять метров ее демонстративно не снимает — мы только предупреждаем.
Корреспондент Myslo поинтересовался у туляков, что они думают о введении масочного режима в области и считают ли его необходимым:
Анна Кочергина, пенсионерка.
- Обязательно нужно носить маски, чтобы себя и других не заражать. Мне две коробки прислали, как пенсионерке, потом от «главного над Тулой» еще коробку получила. Два раза гостинцы присылал, и еще 50 тысяч получала.
Ася Юппа, продавец.
- Мы соблюдаем все меры безопасности. Стараемся себя не заразить и людей не инфицировать, если оно где-то витает в воздухе. Но вообще — очень неудобно. Возникает как бы кислородное голодание…
Любовь, продавец.
- Я отношусь к этому положительно. Считаю, что мера предосторожности, все нормально. На работу это не влияет — мы соблюдаем все меры. Давно уже в масках работаем, еще когда это только началось, поэтому привыкли. Мне это не мешает совершенно. У нас покупатели знают и относятся адекватно к этому, надевают маски. В принципе, люди у нас сознательные.
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