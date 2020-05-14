В Туле начали штрафовать за отсутствие маски в общественных местах: репортаж

Утром 14 мая на Плехановском рынке в Туле сотрудники полиции провели рейд, во время которого проверяли соблюдение требований введенного в Туле масочного режима

Основная масса людей ответственно подошла к своей и чужой безопасности, используя защитные маски. А вот некоторые, носили их на подбородке, либо поспешно доставали из карманов и сумочек при виде людей в форме. Таким сотрудники полиции делали замечания, а в «тяжелых» случаях — составляли административные протоколы.

По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Туле Евгения Нефедова, сейчас рейды проводятся регулярно. При этом у сотрудников нет цели наказать граждан, так главное — это предупреждение и профилактика. Размер штрафа при наказании устанавливается судом и основывается в том числе на основании данных о личности нарушителя, его поведении при общении с сотрудниками полиции.

Евгений Нефедов. - При проведении мероприятий разъясняем гражданам, что необходимо носить средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски, респираторы. Если граждане не понимают, либо ведут себя неадекватно, составляем административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ. <…> В основном, извиняются и надевают маску. Редко — пытаются что-то противопоставить. Если человек забыл — мы все прекрасно понимаем. Если надевает маску, отходит и через пять метров ее демонстративно не снимает — мы только предупреждаем.

Корреспондент Myslo поинтересовался у туляков, что они думают о введении масочного режима в области и считают ли его необходимым:

Анна Кочергина, пенсионерка. - Обязательно нужно носить маски, чтобы себя и других не заражать. Мне две коробки прислали, как пенсионерке, потом от «главного над Тулой» еще коробку получила. Два раза гостинцы присылал, и еще 50 тысяч получала.

Ася Юппа, продавец. - Мы соблюдаем все меры безопасности. Стараемся себя не заразить и людей не инфицировать, если оно где-то витает в воздухе. Но вообще — очень неудобно. Возникает как бы кислородное голодание…