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В Туле снова рухнул индекс самоизоляции

В Туле снова рухнул индекс самоизоляции

На 16.30 он составил всего 1,4 балла.

В Туле индекс самоизоляции граждан снова упал до низкой отметки. По данным «Яндекса», на 16.30 этот показатель составил 1,4 балла.

Судя по статистике, со 2 марта максимальное значение, до которого повышался уровень самоизоляции в Туле, составил 3,7 балла — 5 и 19 апреля.

Напомним, в России завершился период нерабочих дней. Однако в Тульской области ряд ограничений продолжает действовать до 31 мая.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:22 +4
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