Жителя Новомосковска осудили за стрельбу из пневматики в супермаркете

Фото: ngsdo.ru

В Новомосковске Тульской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Гражданин Димитриев обвинялся в хулиганстве с используемого в качестве оружия предмета (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ).

Преступление было совершено днем 2 марта этого года. Мужчина был пьян и находился в одном из супермаркетов. Без какого-либо повода он достал из кармана куртки пневматический пистолет «ПМ49» и произвел не менее 5 выстрелов в стеклянную перегородку помещения входной группы магазина, повредив одно из стекол. После этого хулиган не менее четырех раз выстрелил в потолок магазина.

Приговором суда от 15 мая 2020 года Димитриев признан виновным. Ему назначен 1 год исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

«Мера пресечения оставлена без изменения в виде подписки о невыезде. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в установленном законом порядке», — сообщает Новомосковский городской суд.