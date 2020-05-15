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Жителя Новомосковска осудили за стрельбу из пневматики в супермаркете
Фото: ngsdo.ru

Жителя Новомосковска осудили за стрельбу из пневматики в супермаркете

Мужчину признали виновным в хулиганстве с используемого в качестве оружия предмета.

В Новомосковске Тульской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Гражданин Димитриев обвинялся в хулиганстве с используемого в качестве оружия предмета (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ).
 
Преступление было совершено днем 2 марта этого года. Мужчина был пьян и находился в одном из супермаркетов. Без какого-либо повода он достал из кармана куртки пневматический пистолет «ПМ49» и произвел не менее 5 выстрелов в стеклянную перегородку помещения входной группы магазина, повредив одно из стекол. После этого хулиган не менее четырех раз выстрелил в потолок магазина.
 
Приговором суда от 15 мая 2020 года Димитриев признан виновным. Ему назначен 1 год исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
 
«Мера пресечения оставлена без изменения в виде подписки о невыезде. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в установленном законом порядке», — сообщает Новомосковский городской суд.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:23 +5
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Тульская областьНовомосковск

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