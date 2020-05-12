новости
новости
Регистрация
Первый день «масочного режима» в Туле: носят ли туляки маски?
Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Первый день «масочного режима» в Туле: носят ли туляки маски?

Корреспонденты Myslo прогулялись по городу и открытым паркам. Смотрите наш фоторепортаж.

В отдельных муниципалитетах Тульской области 11 мая был введён обязательный «масочный режим». Жители Тулы и Новомосковска, а также Веневского, Тепло-Огаревского, Щекинского, Заокского и Ясногорского районов обязаны носить средства индивидуальной защиты.

В остальных районах эта мера является рекомендательной. Кроме того, всем жителям региона при нахождении в общественных местах рекомендовано использовать перчатки.

Фотокорреспонденты Myslo прогулялись по областной столице в первый день «масочного режима», чтобы выяснить, насколько ответственно туляки отнеслись к новым требованиям режима повышенной готовности.

 

Галерея
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 1
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 2
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 3
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 4
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 5
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 6
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 7
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 8
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 9
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 10
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 11
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 12
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 13
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 14
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 15
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 16
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 17
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 18
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 19
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 20
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 21
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 22
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 23
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 24
показать все фотографии
Галерея
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 1
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 2
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 3
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 4
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 5
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 6
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 7
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 8
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 9
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 10
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 11
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 12
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 13
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 14
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 15
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 16
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 17
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 18
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 19
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 20
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 21
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 22
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 23
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 24
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 25
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 26
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 27
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 28
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 29
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 30
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 31
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 32
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 33
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 34
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 35
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 36
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 37
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 38
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 39
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 40
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 41
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 42
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 43
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 44
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 45
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 46
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 47
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 48
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 49
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 50
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 51
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 52
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 53
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 54
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 55
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 56
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 57
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 58
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 59
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 60
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 61
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 62
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 63
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 64
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 65
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 66
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 67
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 68
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 69
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 70
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 71
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 72
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 73
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 74
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 75
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 76
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 77
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 78
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 79
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 80
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 81
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 82
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 83
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 84
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 85
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 86
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 87
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 88
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 89
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 90
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 91
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 92
Первый день масочного режима в Туле, Фото: 93
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
масочный режиммасочный режим в Тульской областимаскисредства индивидуальной защитыкоронавирусрежим повышенной готовности
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин: «Масочный режим – это вынужденная мера, обязательная для всех»
Алексей Дюмин: «Масочный режим – это вынужденная мера, обязательная для всех»
Запущен специальный сервис для оформления выплаты на детей в 10 тысяч рублей
Запущен специальный сервис для оформления выплаты на детей в 10 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.