Первый день «масочного режима» в Туле: носят ли туляки маски?

Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Корреспонденты Myslo прогулялись по городу и открытым паркам. Смотрите наш фоторепортаж.

В отдельных муниципалитетах Тульской области 11 мая был введён обязательный «масочный режим». Жители Тулы и Новомосковска, а также Веневского, Тепло-Огаревского, Щекинского, Заокского и Ясногорского районов обязаны носить средства индивидуальной защиты.

В остальных районах эта мера является рекомендательной. Кроме того, всем жителям региона при нахождении в общественных местах рекомендовано использовать перчатки.

Фотокорреспонденты Myslo прогулялись по областной столице в первый день «масочного режима», чтобы выяснить, насколько ответственно туляки отнеслись к новым требованиям режима повышенной готовности.