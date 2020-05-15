Тульские спасатели продезинфицировали Центральный парк

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Для обеззараживания лавочек, арт-объектов и пешеходных дорожек использовались мобильный комплекс спецобработки и ранцевые огнетушители.

14 мая специалисты Тульского спасательного центра МЧС России провели санитарную обработку в Центральном парке. Для обеззараживания лавочек, арт-объектов и пешеходных дорожек использовался мобильный комплекс специальной обработки и ранцевые огнетушители.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, несмотря на то, что детские площадки остаются закрытыми, в целях профилактики их дезинфицируют специальным хлорированным раствором.

– Продолжена работа по обработке маршрутных транспортных средств на конечных остановках в Туле и остановочных павильонов. За минувшую неделю спасателями продезинфицировано более 300 зданий, 400 единиц общественного транспорта, 62 тыс. квадратных метров автодорог и городских территорий, — сказал заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Тульской области подполковник Александр Бабаков.

В дезинфекции общественных пространств спасатели используют три мобильных комплекса специальной обработки, ранцевые огнетушители, а также поступившие на вооружение электронные распылители.